L'ennesimo mezzo passo falso casalingo del Genoa, fermato oggi a Marassi dal Como sull'1-1, non pare preoccupare più di tanto il tecnico rossoblù Alexander Blessin: "Nel mio calcolo ci mancano solo tre punti in classifica - ha dichiarato l'allenatore a fine gara - e credo che dobbiamo recuperarli dopo la sosta per le Nazionali. Non ho mai pensato che fossimo la squadra più forte del campionato, ci sono molte altre buone squadre e l’ho sempre detto. Ritengo che noi siamo una buona squadra ma solo quando giochiamo da squadra".



Malgrado un gioco che continua a latitare e una classifica che non rispecchia le aspettative della vigilia, Blessin non si sente in discussione: "Stiamo affrontano diversi problemi dettati dagli infortuni: ci mancano un terzino sinistro, Ekuban, che era molto importante per noi, e anche Sturaro, per la mentalità e la grinta che sa mettere in campo. Ma non cerco scuse. Ora tocca a me tirare fuori dai giocatori quel 3, 4 o 5 per cento che ci manca”.



Blessin ha infatti commenta così i fischi ricevuti dal pubblico del Ferraris: "Onestamente li capisco, specialmente dopo la gara che hanno visto oggi. Ci sono mancate grinta e cattiveria. I tifosi ci chiedono di dare il massimo, in passato lo abbiamo fatto e torneremo a farlo ma in questo momento sono delusi. Noi dobbiamo ascoltarli e migliorare, facendo molto meglio".