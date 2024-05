Genoa, bloccato anche il Milan: è un Grifone ferma-grandi

Collezione completata. Il 3-3 maturato ieri a San Siro tra i ragazzi di Stefano Pioli e quelli di Alberto Gilardino ha confermato una tendenza emersa nettamente nel corso di questo campionato.Era accaduto, entrambe sconfitte all'andata (1-0 all'Olimpico la Lazio, addirittura 4-1 a Marassi la Roma),, ambedue bloccate per due volte sul pareggio,, incapace di andare al di là dell'1-1 al Ferraris nella gara di fine dicembre., che in autunno era riuscito a sbancare Genova con un contestatissimo gol di Christian Pulisic nel finale. Ieri però il Grifone ha deciso di completare l'opera, riuscendo a strappare un punto anche all'ultima storica grande del nostro calcio che in questa stagione non era ancora riuscita a fermare.

Il 3-3 del Meazza conferma dunque la tendenza di questo Grifone a sapersela giocare a viso aperto contro chiunque. Anche con chi lotta per zone di classifica decisamente più nobili rispetto ai rossoblù. Una serie di risultati prestigiosi che hanno contribuito alla salvezza anticipata di Badelj e compagni, rendendo in qualche modo indimenticabile e storica questa stagione per il club più antico d'Italia.