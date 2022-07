Tornato al Genoa dopo aver chiuso la parentesi turca aperta a gennaio, Davide Biraschi potrebbe presto salutare nuovamente il capoluogo ligure.



Il 28enne difensore romano è infatti uno di quelli elementi che non sembrano rientrare nei piani tecnici e tattici di herr Blessin, candidandolo seriamente ad un nuovo addio che dovrebbe comunque garantirgli la permanenza in Italia, anche se soltanto in Serie B.



Sulle sue tracce si stanno infatti muovendo sia il Parma che il Brescia, attratti dalla prospettiva di inserire nei rispettivi organici un giocatore d'esperienza e dal rendimento assicurato. Il Grifone, che valuta Biraschi due milioni di euro, pare disposto ad ascoltare le offerte di entrambi club a patto però di cedere il ragazzo a titolo definitivo.