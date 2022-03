Fuori causa da un po' di tempo a causa di un problema muscolare, Andrea Cambiaso è quasi pronto per tornare a disposizione del suo Genoa. "Sto meglio e piano piano mi sto riprendendo, anche se procediamo giorno dopo giorno. Non so quando rientrerò ma spero di farlo in tempo per il derby (previsto il prossimo 1 maggio, ndr). Quella è una partita troppo importante per me e per tutta la squadra".



Nel frattempo ha commentato la situazione della squadra a margine della manifestazione fieristica Euroflora: "Contro il Torino abbiamo finalmente ottenuto quella vittoria che mancava da tanto tempo. E' stato un successo importante che ci ha ridato carica e la voglia di continuare su questa strada".



Cambiaso ha infine commentato l'avvento di Alexander Blessin sulla panchina del Grifone: "Il suo arrivo è stato veramente molto importante. Ci ha portato tanta voglia, tanto carisma e soprattutto quella ventata d'aria fresca che ci serviva".