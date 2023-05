AAA terzino sinistro cercasi. Il Genoa che va allestendo il proprio organico in vista del ritorno in Serie A ha una priorità: quella di coprire la grossa falla presente sulla propria corsia mancina.



Congedato con onore Mimmo Criscito, giunto al capolinea di una carriera a forti tinte rossoblù, salutato anche Ridgeciano Haps, tornato al Venezia dopo lo sfortunato semestre in prestito in Liguria, e con il desaparecido Lennart Czyborra destinato ad altri lidi, al Grifone resta di fatto un solo interprete naturale del ruolo: Marko Pajac. Il croato è tuttavia reduce da un brutto infortunio che gli ha fatto saltare trequarti della stagione appena conclusa. Logico nutrire dei dubbi circa tempi e modi del suo rientro in campo.



Da settimane, dunque, molti nomi ruotano attorno al Genoa. Gli ultimi due li ha forniti oggi il Secolo XIX, accostando alla squadra di Alberto Gilardino i profili di Emanuele Valeri della Cremonese e di Josh Doig del Verona. Se sul primo la concorrenza è molta, sul secondo i possibili ostacoli potrebbero essere legati alla permanenza in A degli scaligeri e all'eventuale volontà del club di non rinunciare al giocatore.