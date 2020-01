Acquistato Mattia Destro, il Genoa prosegue nella ricerca di un altro attaccante da regalare a Davide Nicola.



Il ceko Michal Krmencik, che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dai rossoblù, ora sembra invece allontanarsi, soprattutto a causa delle resistenze del Viktoria Plzen che vorrebbe monetizzare al massimo la cessione del proprio bomber. Una condizione che ha fatto irritare la dirigenza ligure, convinta di poter prendere il centravanti 26enne per una cifra non superiore ai 6 milioni.



I rossoblù si stanno quindi guardando attorno alla ricerca di profili alternativi. Uno dei quali è il colombiano Roger Martinez. Anche in questo caso però bisognerà raggiungere un accordo con il suo attuale club, i messicani dell'America. Il Genoa, forte anche della volontà del giocatore che ha pubblicamente esposto il suo desiderio di sbarcare in Europa, vorrebbe il ragazzo in prestito mentre la sua società lo cederebbe solamente a titolo definitivo.