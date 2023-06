. Ma ha tantissime richieste e il suo livello è da grandi squadre. Non mi sorprenderei di vederlo in Premier League". Le parole esternate ieri dal amministratore delegato del Genoa,, a proposito di, per quanto prudenti hanno acceso la fantasia dei tifosi rossoblù che già pregustano il grande colpo di mercato.Ma chi è Lukebakio?Belga di origini congolesi, classe 1997, Lukebakio è un, alto e longilineo, che predilige agire come ala destra ma che all'occorrenza può trasferirsi anche sulla corsia mancina oppure vestire anche i panni della prima punta. Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht e transitato poi per Tolosa, Charleroi e Watford, dal 2018 si è stanziato in Germania, mettendosi in luce con la maglia del Fortuna Dusseldorf. Dall'anno seguente il suo cartellino appartiene all', club con il quale ha disputato in tutto quasi 100 partite siglando 28 reti tra Bundesliga e Coppa di Germania. Nel 2021-22 ha trascorso un anno in prestito al Wolfsburg, debuttando anche in Champions League.Dopo aver disputato un'amichevole con la nazionale della Repubblica Democratica del Congo, ha accettato la chiamata del Belgio, con la cui rappresentativa maggiore ha fin qui collezionato 8 presenze.La sua esplosione è avvenuta nel corso dell'ultima stagione, quando ha saputo trovare la via della rete in ben 12 occasioni, fornendo anche 5 assist vincenti ai compagni. Un bottino di tutto rispetto che tuttavia non ha impedito all'Hertha la caduta in Zwei-Bundesliga, l'equivalente della nostra Serie B. Categoria in cui però difficilmente Lukebakio approderà. Le richieste sul suo conto in queste settimane si sono moltiplicate, e non solo dalla Premier citata da Blazquez.Il fatto che il club berlinese abbia in comune con il Genoa la medesima proprietà, quella 777 Partners in cui Blazquez ricopre la posizione di Ceo, fa sì che i rossoblù possano vantare un'ipotetica corsia preferenziale rispetto alla concorrenza.Le parole di Blazquez tuttavia lasciano poco spazio all'idea di un suo sbarco al Grifone. Eppure la stessa frase dell'AD si chiude con tre metaforici puntini di sospensione, condensati in una parola:Una parola che, in tempo di calciomercato, non può non far sognare.