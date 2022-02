Sono cinque i giocatori attualmente presenti nell'organico del Genoa che vedranno il proprio contratto scadere al termine della stagione in corso.



Si tratta di Mattia Destro, Federico Marchetti, Andrea Masiello, Salvatore Sirigu e Stefano Sturaro. Soltanto tre di loro, tuttavia, potrebbero presto vedere prolungato il vincolo in essere con il Grifone. Difficile infatti che il 36enne Masiello e il 39enne Marchetti possano continuare la loro avventura in rossoblù, indipendentemente da quella che sarà la categoria di militanza del club.



Decisamente più alte invece le possibilità per gli altri tre loro compagni, seppur con modalità e percentuali differenti. Sirigu vanta un'opzione di rinnovo valida solo in caso di salvezza, mentre Destro è da tempo finito nel mirino del Toronto, assieme a capitan Criscito. Tutto da svelare infine il destino di Sturaro, il quale per il momento dice di volersi concentrare esclusivamente sul campo e sul tentativo di contribuire alla salvezza del Grifone. Il futuro, per lui, può attendere.