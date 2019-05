L'ex difensore del Genoa Fulvio Collovati, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato della difficile situazione che si sta vivendo in questi giorni dalle parti di Pegli e dell'avvicinamento alla gara probabilmente decisiva di sabato con il Cagliari: "Il Genoa deve pensare a vincere questa partita e basta. Se guardi le gare degli altri sei sempre condizionato. Certo, se tenevi Piatek eri già salvo da tre giornate".



Proprio la cessione del polacco È stata secondo il campione del mondo di spagna 82 una delle chiavi di volta in negativo della stagione rossoblù: " il calcio è fatto di organizzazione e progettualità - ha aggiunto Collovati - non si può pensare di iniziare una stagione con un gruppo di giocatori e poi cambiarlo a metà campionato. Così non può funzionare".