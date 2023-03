Uno stadio in cui ogni avversario aveva timore a mettere piede e nel quale il club più antico d'Italia costruiva le sue fortune.C'era una voltaquel luogo in cui il Genoa sta provando ad aprirsi la strada che porta dritti dritti verso il ritorno in Serie A. Merito del nuovo condottiero del Grifone, colui che ne ha preso le redini in corsa e ne ha raddrizzato il volo dopo un avvio incerto.Se il Luigi Ferraris è tornato ad essere un vero e proprio fortino per Strootman e compagni il merito va infatti ascritto principalmente ad, ottenendo un bottino quasi perfetto e assolutamente antitetico rispetto alla prima parte di stagione.Nelle sette partite internein panchina il Genoa aveva ottenuto, l'1-0 sul Modena della sesta giornata, segnando appenae incassando in totale soltantoProprio un KO tra le mura amiche, lo 0-1 con il Cittadella del 4 dicembre costò il posto al tecnico tedesco, sostituito prima provvisoriamente poi in maniera definitiva dal suo collega della Primavera.E con Gilardino le cose per il Grifone sono subito cambiate. A cominciare dal primissimo impegno. Già all'esordio contro il rampante Sudtirol l'ex Violinista è riuscito infatti ad ottenere quel successo che era diventato una chimera per il suo predecessore. La vittoria sui biancorossi era però solamente il preludio diDopo di allora, infatti, il Genoa in casa ha disputato altri sei incontri, vincendone cinque e facendosi imporre il pareggio esclusivamente dal Pisa a fine gennaio. Il tutto senza subire neppure una rete e al contrario violando quella avversaria in ben 13 occasioni, sette delle quali nelle ultime due gare. Un ruolino di marcia in crescendoA conti fatti con lo stesso numero di partite giocate al Ferraris,, raddoppiando il numero dei gol fatti e soprattutto azzerando quello dei subiti.Marassi è dunque tornato ad essere il Tempio rossoblù, quel luogo nel quale il Grifone sta provando a mettere in discesa l'irto percorso che conduce in Serie A, sfatando il sortilegio che pareva averlo avvolto nei mesi passati.