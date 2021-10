Nonostante il primo gol in rossoblù, realizzato venerdì sera contro il Torino, Felipe Caicedo non è ancora pronto per debuttare con il Genoa dal primo minuto.



Reduce da uno stop di oltre un mese, che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di campionato, l'attaccante ecudoriano nelle ultime due gare del Grifone è finalmente riuscito a scendere in campo con la sua nuova maglia, ma soltanto a gara in corso. Circostanza che dovrebbe ripetersi anche questa sera contro lo Spezia, vista la condizione fisica e atletica non ancora ottimale del giocatore.



D'altronde se c'è un reparto che non desta preoccupazioni a Davide Ballardini in questo momento è proprio l'attacco, forte dell'inarrestabile verve realizzativa di Mattia Destro, autore di sei reti in sei gare e sempre a segno nelle ultime quattro uscite con il Grifone.