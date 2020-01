Chiusa ormai in maniera pressoché definitiva la trattativa per riportare in rossoblù Andrea Masiello, il Genoa si fionda su un altro difensore.



Nel mirino del club di Enrico Preziosi sarebbe finito Adama Soumaoro, centrale francese 27enne di proprietà del Lille.



Secondo Sportitalia, il giocatore, che andrà in scadenza a giugno del prossimo anno, potrebbe salutare la Francia già entro la fine dell'attuale sessione di mercato e il Genoa, a tal proposito, sta facendoci un pensierino.