La decisione sembra ormai presa: nonostante le remore personali, entro sera Domenico Criscito sarà un nuovo giocatore della Fiorentina.



Il capitano del Genoa, dopo un'intera giornata di riflessione e tormenti, pare aver deciso di non voler restare in una società che lo ha formalmente scaricato malgrado la sua intenzione di diventarne una colonna anche una volta tolti gli scarpini fosse esplicita.



Criscito si sente tradito da Enrico Preziosi, proprio colui che un anno e mezzo fa lo convinse a lasciare San Pietroburgo dopo sette stagioni e rinunciare alle sirene provenienti da Inter e Napoli per far rientro in quella che il laterale campano considera la sua vera casa. Il mancato diniego ostentato dal Genoa alla richiesta della Fiorentina di informazioni su di lui lo ha dapprima sorpreso e successivamente fatto infuriare, come dimostra l'ormai famigerato post su Instagram pubblicato due notti fa.

Il difensore si aspettava che dalla società rossoblù arrivasse una netta chiusura ad una sua eventuale cessione. E invece il Genoa ha preferito lasciare al giocatore la scelta finale, facendo capire al diretto interessato di non essere né insostituibile né indispensabile al Grifone.



Alla luce di ciò Criscito pare ormai intenzionato a salutare Pegli per la terza volta in carriera. Questa volta in maniera definitiva.