Domenico Criscito, difensore del Genoa, parla dopo il pareggio con l'Empoli a Sky Sport: "I rigori mi aiutano tanto, sono contento di poter far gol ma è un peccato essere usciti da questa partita senza i tre punti. C'è delusione perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa abbiamo mollato senza motivo subendo due gol: nel finale siamo stati bravi a riprenderla sul 2-2".



SUI RAGAZZI DELLE GIOVANILI - "La maglia del Genoa è molto importante. Noi veterani cerchiamo di trasmettere l'amore per questa squadra ai più giovani: oggi sono scesi in campo 3-4 ragazzi provenienti dal settore giovanile, ciò significa che la società sta lavorando bene sotto questo punto di vista".



SUL MOMENTO DIFFICILE - "In questi momenti deve venir fuori il capitano. Io cerco di dare sempre il massimo dentro e fuori dal campo, per questa maglia ho dato sempre tutto e così dovranno fare anche i miei compagni".