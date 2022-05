Dalle stalle alle stelle nel giro di una settimana. Dal rigore fallito contro la Sampdoria, che potrebbe condannare il suo Genoa alla retrocessione in Serie B, a quello realizzato contro la Juve, che invece ne ha riacceso le speranze di salvezza.



Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Mimmo Criscito ha raccontato le sensazioni dei sei giorni più lunghi da quando fa il giocatore: "Quello nel derby è un errore che mi porterò per sempre dentro - ha raccontato il capitano rossoblù - Contro la Juve ho solo pensato di prendere il pallone e segnare".



Criscito spiega poi come ha affrontato i tormenti post-derby: "La mia famiglia mi ha aiutato tanto. Solo mia moglie e di ragazzi sanno come io mi senta quando perdo e questa settimana sono stati fantastici, soprattutto mia moglie Pamela. Mi ritengo fortunato ad avere incontrato una donna come lei. Io la reputo come la cosa più importante del mondo. È la mia forza. Devo tanto a mia moglie e ai miei figli. Nei momenti difficili cerco di non farmi vedere nervoso da loro, anche se a volte è difficile e soprattutto Pamela sa quanto io soffra. Ma è brava a sopportarmi e supportarmi".



Il difensore partenopeo è poi tornato sulla trattativa di mercato che lo ha coinvolto nei mesi scorsi: "Sono tornato al Genoa dopo sette anni e quest’anno ho ricevuto un’offerta dal Toronto, ma non mi sembrava il caso di abbandonare la squadra in queste condizioni. Poi infortuni vari mi hanno fermato e mi è dispiaciuto tantissimo non aver potuto aiutare i miei compagni in tante partite".