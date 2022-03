Mimmo Criscito si appresta a salutare il Genoa. E quella di domenica contro l'Empoli potrebbe essere per lui l'ultima gara da tesserato del Grifone.



Dopo oltre 20 anni, intervallati dalle parentesi alla Juve e allo Zenit, l'idillio tra il difensore partenopeo, arrivato nel vivaio ligure da adolescente e diventatone capitano da adulto, e il club più antico d'Italia è infatti ormai giunto ai titoli di coda.



Criscito è pronto a sbarcare in Canada dopo aver accettato l'offerta del Toronto di trasferirsi oltreoceano senza neppure aspettare la fine della stagione in corso. La sua partenza per la MLS è ormai imminente e come detto quella di domenica potrebbe essere per lui l'ultima apparizione a Marassi di fronte a quello che per 10 stagioni è stato il suo pubblico.



Una presenza tuttavia che non sarà sul campo ma solo sugli spalti. Criscito è infatti ancora alle prese con un problema muscolare che di fatto lo sta tenendo fermo da quasi due mesi e mezzo e che non gli permetterà di accomiatarsi come avrebbe voluto, cioè giocando. L'addio alla parte più importante della sua carriera calcistica avverrà dunque direttamente dai seggiolini della tribuna del Ferraris.