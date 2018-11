Domenico Criscito è pronto per il derby. Il difensore del Genoa ha dichiarato in vista del posticipo di domenica sera con la Sampdoria: "Daremo il massimo anche perché vogliamo regalare una gioia ai tifosi, sono tanti anni che il Genoa non vince il derby. Daremo tutto quello che abbiamo perché per noi è davvero una partita importante. Con la sosta delle nazionali abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa gara e sappiamo quanto sarà importante. Avrò poi una responsabilità maggiore perché anche se ne ho già giocati sette questo lo affronterò da capitano e sarà speciale".