E' ormai giunta ai titoli di coda la lunga avventura tra il Genoa e Mimmo Criscito.



Come ormai noto da qualche giorno, il capitano rossoblù ha deciso di accettare l'offerta del Toronto di trasferirsi in Canada già a partire da questo mese. Nei prossimi giorni il difensore partenopeo volerà dunque in MLS. Prima però intende rescindere il contratto che lo lega al Grifone fino al giugno 2023.