Hernani in 3G: il suo futuro sarà al Genoa, non al Galatasaray o al Gremio. Il suo ingaggio è fuori dalla portata dei brasiliani, mentre i turchi hanno perso 5-1 l'andata in casa del PSV Eindhoven nelle qualificazioni di Champions League. Così il centrocampista brasiliano (classe 1994 ex Zenit) preferisce rimanere in Italia ed è destinato al Genoa, pronto a ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro.