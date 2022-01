Volto nuovo in arrivo in casa Genoa. Nella giornata di ieri i rossoblù hanno concluso l'accordo con la Roma per lo sbarco in Liguria di Riccardo Calafiori, talentuoso classe 2002 cresciuto proprio nel vivaio giallorosso.



Terzino sinistro che all'occorrenza può giocare anche da difensore centrale, Calafiori arriva in prestito secco fino al termine della stagione e formalmente prenderà il posto nella rosa rossoblù del partenze Mohamed Fares.