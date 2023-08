Il Genoa fa sul serio per Pol Lirola, esterno destro spagnolo di proprietà del Marsiglia.



I rapporti instaurati di recente con il club provenzale per portare in rossoblù Ruslan Malinovskyi hanno spinto il Grifone ad aprire un dialogo anche per l'ex terzino della Fiorentina, considerato un esubero dal tecnico dei francesi e viceversa assai apprezzato da Alberto Gilardino.



Su Lirola, tuttavia, si sarebbe fiondato nelle ultime ore anche il Frosinone. Su suggerimento di Eusebio Di Francesco, che ha già allenato il ragazzo ai tempi di Sassuolo e che ora lo rivorrebbe con sé in giallazzurro, la dirigenza ciociara sta tentando di superare la concorrenza genoana.



Ne dà notizia TuttoFrosinone.com