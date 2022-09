In occasione del suo 129° compleanno, che si festeggerà domani, il Genoa farà un grande regalo a tutti i suoi tifosi.



Dopo oltre due anni di chiusura verrà finalmente riaperto al pubblico il Museo del Grifone al Porto Antico. Una riapertura attesa a lungo che porterà con sé molteplici novità. Prima fra tutte la possibilità di avvalersi di una guida d'eccezione: sir James Spensley, giocatore e primo allenatore del club più antico d'Italia.



La figura di Spensley sarà ovviamente presente in forma virtuale e accompagnerà i visitatori attraverso le sale del museo spiegandone i contenuti in tre diverse lingue: italiano, inglese e genovese.



L'apertura dei cancelli avverrà alle 15.