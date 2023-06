E' durata appena sei mesi l'esperienza di Denis Dragus al Genoa.



L'attaccante rumeno, arrivato in rossoblù in prestito lo scorso gennaio, pare destinato a fare rientro allo stesso club da cui approdò all'epoca, quello Standard Liegi che proprio come il Grifone è di proprietà della 777 Partners.



Al Genoa il 24enne ex Crotone ha disputato appena cinque spezzoni di gara, collezionando complessivamente poco più di un'ora di gioco. Numeri che, come sottolinea PianetaGenoa1893.net, hanno convinto la dirigenza ligure a non procedere con il riscatto del suo cartellino.