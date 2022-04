Sembrano essere soprattutto in difesa i dubbi che Alexander Blessin si porta dietro in vista del delicato incontro di questa sera in casa del Verona.



Al Bentegodi il suo Genoa dovrà rinunciare certamente, oltre ai lungodegenti Cambiaso e Vanheusden, anche a Leo Ostigard, uno dei pilastri difensivi del collettivo rossoblù da quando il tedesco si è seduto sulla panchina del club più antico d'Italia. Il norvegese è infatti squalificato e il suo posto al fianco di Maksimovic dovrebbe essere preso da Mattia Bani. In alternativa è pronto Johan Vasquez, che nel caso traslocherebbe dalla fascia sinistra, dove ha giocato nelle ultime settimane, al centro. A quel punto sulla corsia mancina potrebbe essere dirottato Morten Frendrup, reduce da due ottime gare da titolare sulla destra, dove a quel punto ritroverebbe una maglia Silvan Hefti.



Pochi dubbi invece sul duo di mediani, ancora una volta composto dal tandem Badelj-Sturaro. Davanti a loro sulla linea dei trequartisti pressoché certi di iniziare la gara appaiono sia Melegoni che Portanova, con Gudmundsson e Amiri a contendersi il posto residuo. Là davanti infine fiducia in Mattia Destro favorito su Roberto Piccoli malgrado l'ex atalantino sia tornato pienamente a disposizione dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime cinque gare.



Soltanto panchina, almeno dall'inizio, per i rientrati Mimmo Criscito, ancora in attesa di debuttare con Blessin, ed Ekuban.