4-2-3-1 o 4-4-1-1? Continuare con il modulo che finché ha garantito l'imbattibilità o cambiare per inseguire la prima vittoria?



A poche ore dal fischio d'inizio della sfida interna con l'Inter, il tecnico del Genoa Alexander Blessin non sembra aver ancora risolto le riserve circa i dubbi tattici che lo assillano.



Da una parte c'è la sensazione di voler proseguire lungo il percorso intrapreso fin dalla sua prima gara in rossoblù, dall'altra la voglia di provare a modificare qualcosa per inseguire, contro un avversario di primissimo piano, una vittoria che manca da settembre.



Il tutto perdendo comunque da alcuni punti fissi. Come la difesa a quattro, dove, davanti a Sirigu, sono praticamente certi di una maglia da titolare Hefti, Ostigard e Maksimovic. A contendersi la corsia di sinistra sono invece in ballottaggio Vasquez e Cambiaso, con il primo che garantirebbe più copertura e il secondo maggiore profondità.



A centrocampo quasi certa la presenza di Sturato, Badelj e Rovella, con quest'ultimo che a seconda del modulo potrebbe giocare un po' più avanti o un po' più indietro. Sicuro della presenza dal primo minuto, anche per l'assenza di alternative, anche Mattia Destro, con Gudmundsson e Yeboah favoriti nel ruolo di spalle.



Solo panchina, infine, almeno all'inizio per Amiri, pronto a subentrare a gara in corso.