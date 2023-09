Chiusa ufficialmente la sessione estiva del mercato, il Genoa potrebbe in realtà ancora intavolare due operazioni in uscita.



Approfittando del fatto che in alcuni campionati europei le trattative d'acquisto siano possibili ancora per qualche giorno, il Grifone starebbe provando a liberarsi di almeno un paio di esuberi. Sia Guven Yalcin che Pablo Galdames non rientrano infatti nei piani di Alberto Gilardino e la società vorrebbe evitare di tenerli in organico fino a gennaio senza farli giocare.



Per l'attaccante turco la possibilità è quella di accasarsi allo Standard Liegi, club che con il Genoa condivide la medesima proprietà. Per lui, tuttavia, non si può neppure escludere un ritorno in patria. Mercato a cui guarda anche il centrocampista cileno, appena rientrato a Pegli dopo il prestito annuale alla Cremonese.



Per entrambi non è poi da escludere neppure l'ipotesi della rescissione di contratto con relativa buon'uscita.