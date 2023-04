. No, non è un'improvvisa e francamente evitabile sfida tra pennuti, bensì lo scontro dal quale quasi certamente uscirà il nome di chi tra Genoa e Bari si aggiungerà al Frosinone nella promozione diretta in Serie A.A sei turni dalla conclusione del torneo cadetto liguri e pugliesi sono, con i primi in vantaggio oltre che in classifica anche nello scontro diretto dell'andata, vinto per 2-1 dai ragazzi di Gilardino. Circostanze che potrebbero essere del tutto annullate nelle prossime settimane, soprattutto considerando che le due formazioni si troveranno una contro l'altra a Marassi nell'ultimo turno del torneo.Ma la corsa alla promozione diretta garantita dalla seconda piazza in graduatoria non è l'unico traguardo che i due club si stanno contendendo in questo caldissimo finale di stagione.Una classifica che vede ancora una volta i rossoblù davanti ai biancorossi ma solo di un soffio.Stando ai dati diffusi da StadiaPostCard.com ad oggi ilha portato nelle sedici partite disputate in stagione tra le mura amiche una media pubblico pari a. Dati che staccano nettamente qualsiasi altra squadra di B. Basti pensare che al terzo posto di questa speciale graduatoria figura il Palermo, distante oltre cinquemila unità dalle due battistrada.Genoani e baresi si confermano dunque come tra le tifoserie più calde e presenti d'Italia, con numeri che le proiettano sopra anche a molte rivali di Serie A.oltre a decretare quale dei due club eviterà il rischio playoff,