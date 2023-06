L'ufficialità non c'è ancora. Ma dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera dall'ad del Genoa, Andres Blazquez, a Telenord, di fatto manca solo quella per considerare Aaron Martin un nuovo giocatore rossoblù.



Intervistato dall'emittente genovese, il dirigente del Grifone si è sbilanciato nettamente circa l'arrivo dell'esterno catalano, atteso nelle prossime ore in città per firmare il suo nuovo contratto: "Uno spagnolo in più, così potrò parlare di più la mia lingua madre - ha detto Blazquez, che poi ha aggiunto - A parte gli scherzi, sarà il primo rinforzo di tanti, faremo una grande campagna di mercato e supereremo gli abbonamenti dello scorso anno".



Martin, classe 1997, arriverà a costo zero dopo essersi svincolato dal Mainz. Ad attenderlo un triennale con opzione di rinnovo per il quarto anno.