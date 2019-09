Per la prima volta nel corso della stagione appena iniziata, questa sera in occasione della sfida tra Genoa e Bologna i tifosi che si recheranno a Marassi potranno seguire la partita anche dalla zona della tribuna.



Come comunicato dalla stessa società rossoblù, i lavori di riqualificazione su questa parte della stadio sono quasi giunti al termine tanto che già oggi in occasione della gara con gli emiliani sarà possibile acquistare i biglietti per i settori di tribuna vip e tribuna inferiore. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà possibile sottoscrivere anche gli abbonamenti annuali per tali porzioni del Ferraris, finora non disponibili.



Gli interventi, finanziati interamente ed in maniera autonoma da Genoa e Sampdoria, prevedono la realizzazione di nuove aree e di nuovi servizi, come l'installazione degli Sky Box, i salottini dai quali assistere dal vivo alle gare delle formazioni genovesi come se si fosse sul divano di casa pur essendo a pochi metri dal campo.