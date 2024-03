Genoa e Samp vedono il nuovo Ferraris. Il sindaco: 'Progetto svelato il 5 aprile: i due club lo acquisteranno'

Passi avanti importanti nella riqualificazione, con contestuale privatizzazione, dello stadio Luigi Ferraris di Genova.



Nella serata di oggi i massimi dirigenti di Genoa e Sampdoria hanno incontrato a Palazzo Tursi, sede dell'autorità comunale genovese, il sindaco Marco Bucci proprio per fare il punto sulla questione stadio.



Ciò che è emerso è la volontà comune a tutte le parti in causa di procedere finalmente con un profondo restauro dell'impianto di Marassi per adeguarlo alle normative imposte dall'Uefa per ospitare gare internazionali: "Dalla riunione tenuta con i vertici di Genoa e Sampdoria è emersa la chiara volontà di procedere con la riqualificazione del Ferraris" ha dichiarato Bucci all'uscita dal vertice alle telecamere di Primocanale - I due i club si sono impegnati a procedere con l’acquisto".



Il sindaco ha poi spiegato come già la prossima settimana il progetto di restyling verrà reso pubblico e che Genoa e Sampdoria hanno annunciato la volontà di acquistare lo stadio congiuntamente: "Il prossimo 5 aprile verrà presentato al Comune di Genova un progetto per la ristrutturazione dello stadio. Il progetto sarà presentato da una newco che sarà partecipato da entrambe le società. Un passo in avanti, io sono positivo. Lo stadio sarà servito dallo skymetro, avrà parcheggi e ci sarà modo di fare attività tutto l’anno non solo quando ci sono le partite".



Oltre al primo cittadino all’incontro hanno partecipato anche i presidenti dei due club, Alberto Zangrillo e Matteo Manfredi, accompagnati dai rispettivi amministratori delegati, Andres Blazquez e Raffaele Fiorella, il vicesindaco Pietro Piciocchi, l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi e quello al patrimonio Francesco Maresca.