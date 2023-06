Ad un mese e mezzo dalla conquista matematica della Serie A, il Grifone è pronto a innestare nel proprio organico un primo nuovo elemento. Il primo rinforzo del nuovo Genoa targato Alberto Gilardino arriva dalla Germania ed è un obiettivo di vecchia data dei rossoblù.



Dopo averne seguito le tracce per settimane, il club ligure è pronto ad affondare il colpo su Aaron Martin, esterno sinistro che a fine mese si svincolerà dal Mainz, squadra in cui ha militato nelle ultime cinque stagioni, inframmezzate da una breve parentesi in prestito al Celta Vigo.



Il 26enne spagnolo, secondo Sky Sport, nei prossimi giorni è atteso a Genova per firmare un contratto triennale.