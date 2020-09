Salutati Favilli e Pinamonti il Genoa ha ancora più necessita di rintracciare al più presto rinforzi per il proprio reparto avanzato.



Il nome in cima alla lista delle preferenze rossoblù resta quella di Antonio Sanabria, tornato al Betis dopo l'anno e mezzo di prestito in Liguria. Fuori dai piani di Pellegrini, l'attaccante paraguaiano vuole fortemente tornare in Italia, tanto da aver rifiutato anche un possibile trasferimento al Granada. Nell'anno e mezzo trascorso sotto alla Lanterna Tonni si è affezionato a Genova, dove è nata la sua primogenita, e considera un ritorno in rossoblù la prima opzione per il suo futuro.



Il Grifone, forte della volontà del giocatore, avrebbe messo sul piatto 7 milioni di euro da destinare alle casse del Betis e aggiudicarsi il cartellino del sudamericano in maniera definitiva. Ma, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, gli andalusi avrebbero respinto la proposta chiedendo almeno un paio di milioni in più. Una differenza importante tra domanda ed offerta ma non certo insuperabile. La sensazione è che alla fine l'operazione andrà in porto. Difficile, per non dire impossibile, tuttavia vedere Sanabria tornare a Genova in tempo per il via della Serie A.