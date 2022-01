Nella prima giornata del 2022 la Lega Serie A ha reso note le collocazioni televisive dei primi quattro turni di campionato del girone di ritorno.



Queste le gare che riguardano il Genoa:

- 20^ Giornata: Sassuolo-Genoa, giovedì 6 gennaio, h. 16:30, DAZN e SKY

- 21^ Giornata: Genoa-Spezia, domenica 9 gennaio, h. 18:30, DAZN e SKY

- 22^ Giornata: Fiorentina-Genoa, lunedì 17 gennaio, h. 20:45, DAZN e SKY

- 23^ Giornata: Genoa-Udinese, sabato 22 gennaio, h. 15:00, DAZN



Nel mezzo ci sarà inoltre spazio anche per gli ottavi di finale di Coppa Italia, turno in gara unica che i rossoblù affronteranno a San Siro contro il Milan giovedì 13 alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5.