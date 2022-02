Caleb Ekuban, autore dell'assist del momentaneo vantaggio del Genoa, ha commentato ai microfoni di Dazn l'1-1 tra i rossoblù e la Salernitana: "C'è un po' di rammarico perché abbiamo lasciato giù due punti fondamentali. Però sappiamo che è ancora lunga e noi ci crediamo fino alla fine".



Sul cambio di ruolo da centravanti ad ala, operato nei suoi confronti da mister Blessin: "Nella breve carriera che ho fatto in Turchia ho giocato parecchie volte anche da esterno ed è un ruolo che riesco a fare piuttosto bene. Il mister mi ha chiesto la disponibilità a giocare in quella posizione e io gliel'ho data, trovandomi molto bene".



Sulla spinta dei tifosi e sullo sguardo riservato loro in occasione del gol dell'1-0: "Loro ci danno tanta carica, tanta adrenalina e tanta voglia di sovrastare l'avversario. Meriterebbero di avere momenti migliori".