Sono ore febbrili in casa Genoa. Dopo la rinuncia alla panchina da parte di Bruno Labbadia, il club rossoblu è alla disperata ricerca di un nuovo allenatore con cui sostituire l'esonerato Andriy Shevchenko e l'interinale Abduolaye Konko.



Una questione che la dirigenza ligure intende risolvere entro la serata odierna, anche perché all'orizzonte si staglia lo scontro diretto con l'Udinese, in programma sabato pomeriggio al Ferraris.



CACCIA ALL'EX - La lista per un posto sulla panchina più instabile d'Italia sembra attualmente essersi ristretta a soli due candidati. Da una parte c'è Rolando Maran, sollevato dall'incarico nell'autunno 2020 ma ancora a libro paga di Villa Rostan fino al prossimo giugno. Dall'altra spicca invece colui che lo precedette nel medesimo ruolo, ossia quel Davide Nicola capace di salvare il Grifone nella difficile stagione 2019/2020, quella per intenderci spaccata a metà dal lockdown. Proprio quest'ultimo appare in questo momento il preferito della 777 Partners oltre che dai tifosi, alcuni dei quali hanno a tal proposito lanciato una petizione on-line per favorirne il ritorno in rossoblù.



TERZO INCOMODO - Sembrano invece prossime allo zero le possibilità che l'incarico venga nuovamente affidato a Davide Ballardini, esautorato due mesi e mezzo fa per lasciare spazio a Shevchenko. Quando si tratta di Genoa, comunque, nulla si può escludere. Neppure l'eventualità che alla fine a spuntarla sia un quarto nome, fino ad ora rimasto segreto.