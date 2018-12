La sconfitta patita dal Genoa nei sedicesimi di Coppa Italia contro la Virtus Entella, squadra di Serie C, è stata fatale: Ivan Juric è stato esonerato e non sarà più il tecnico del Grifone. Notizia dell'ultima ora, al suo posto arriva Cesare Prandelli, scelta a sorpresa. L'ex allenatore del Valencia già da domani allenerà la squadra in vista della Spal.



JURIC DISASTROSO, ORA PRANDELLI - ​Disastroso il croato alla guida del Genoa: 3 punti in 7 gare in campionato e la clamorosa eliminazione in Coppa Italia ai rigori, esonero inevitabile. Cesare Prandelli arriverà domani mattina a Pegli.