Genoa-Fiorentina (sabato 19 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Senza gli squalificati Strootman e Sabelli, Gilardino deve fare i conti con gli infortuni di Bani, Biraschi e Matturro oltre a quello del neo-arrivato Messias.

Dall'altra parte assente l'ex di turno Kouamé per squalifica, in attacco Italiano preferisce Nzola a Beltran e Jovic. Le chiavi del centrocampo viola vengono subito affidate ad Arthur.



LE PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola. All. Italiano.