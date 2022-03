Esordio positivo in Serie A per Morten Frendrup.



Il centrocampista danese del Genoa, ieri schierato come terzino da Alexander Blessin ha commentato così lo 0-0 dei rossoblù sul campo dell'Atalanta: “Il primo tempo è stato buono, il secondo un pochino più difficoltoso. Loro hanno inserito velocità sulla sinistra, ma penso che anche un’ottima prestazione di Maksimovic mi abbia dato una mano".



L'ex Brondby ha poi parlato del gioco di mister Blessin: " Non si vede spesso questo tipo di calcio in Italia. Mi piace molto. È un calcio aggressivo, in avanti e nel difendere: io amo questo modo di fare calcio. Mostriamo di avere carattere. Oggi certamente non è stato sufficiente per i tre punti, ma la mentalità e la combattività sono state davvero buone. Penso che andando avanti la vittoria arriverà: così possiamo salvarci”.