È Davide Ghiglione l'unico giocatore del Genoa presentatosi ai microfoni dei giornalisti in zona mista dopo la sconfitta interna con l'Udinese:







"Siamo partiti bene - ha raccontato l'esterno rossoblù a Radio Nostalgia - abbiamo fatto una buona mezz’ora ed eravamo in partita, poi dopo il gol ci siamo un po’ abbassati, è calata l’attenzione e abbiamo concesso due/tre occasioni all’Udinese: ciò in casa nostra non deve succedere. Poi volevamo vincerla, ci siamo un po’ sbilanciati in attacco e ci hanno punito”.



Alla fine il pubblico ha fischiato la squadra: “Ho visto: questo ci fa male, però ci dà uno spirito in più per lavorare maggiormente in settimana e metterci quel qualcosa in più che ci è mancato. Siamo i primi a voler far meglio”.



Secondo le statistiche Ghiglione è il miglior terzino di Serie A. Inevitabile fare un pensiero alla Nazionale: “Adesso penso al Genoa e a far bene qua. Per me è molto importante esser qui: ci tengo tantissimo, anche perché sono un ragazzo del settore giovanile. Voglio far bene e poi dopo le cose arrivano da sole”.