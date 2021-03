Domenica di lavoro per il Genoa di Davide Ballardini.

Reduci dall'1-1 interno di sabato sera contro l'Udinese, i rossoblù sono tornati a lavorare al Signorini di Pegli già nel pomeriggio di ieri, senza usufruire quindi della consueta pausa settimanale.



Proprio mentre il Parma batteva la Roma, incamerando il terzo successo stagionale, Criscito e compagni cominciavano il proprio avvicinamento alla sfida in programma venerdì sera al Tardini con i ducali. Un programma differenziato, con gli elementi scesi in campo sabato a sostenere una semplice sgambata defaticante e gli impegnati in una seduta più impegnativa terminata con una partitella sette contro sette.



Oggi per i rossoblù nuova sessione atletica.