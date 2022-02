Insolito martedì di riposo per i giocatori del Genoa.



Dopo essersi allenati ieri, all'indomani della gara pareggiata a Marassi con la Salernitana, i rossoblù hanno usufruito oggi di una giornata di libertà concessa loro da mister Blessin.



Il Grifone tornerà a calcare il prato del Signorini domani, iniziando la preparazione in vista di un altro impegno delicatissimo, quello di domenica pomeriggio in casa del Venezia. Da valutare ci saranno soprattutto le condizioni di Naidem Amiri, assente per un attacco intestinale domenica contro la Salernitana.