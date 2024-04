Genoa, Gudmundsson nella storia del Grifone come Pruzzo e Borriello

Solo due bomber di razza come Roberto Pruzzo e Marco Borriello sono riusciti in passato a fare meglio dinella storia plurisecolare del Genoa.Con la rete che è valsa il successo 2-1 in rimonta sul campo del Verona, l'islandese è salito a quota 12 centri in questo campionato. Un bottino che solo O Rey di Crocefieschi nel 1976-77 e il collega partenopeo, 31 anni più tardi, erano riusciti a superare in un torneo che il Grifone aveva iniziato da neopromosso. Pruzzo quell'anno arrivò a 18 reti, mentre Borriello si spinse fino a 19. Gudmundsson ha ancora sette gare a disposizione per provare ad avvicinarli.

Il dato è riportato da Opta Paolo.