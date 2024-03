Genoa, Gudmundsson segna su punizione in nazionale

Il Genoa si gode Albert Gudmundsson anche in nazionale. L'attaccante classe 1997 segna su punizione il gol del momentaneo pareggio al 39' (è la sua 7a rete alla 35esima presenza in nazionale maggiore) e tre minuti più tardi batte il calcio d'angolo da cui nasce il 2-1 di Traustason, che ribalta il risultato dopo il rigore segnato da Zahavi (ex Palermo) con cui era passato in vantaggio Israele nella semifinale playoff di qualificazione alla fase finale di Euro 2024. Si gioca sul campo neutro di Budapest in Ungheria al Szusza Ferenc Stadion. Chi passa il turno incontra la vincente della sfida tra Bosnia-Erzegovina e Ucraina.



Arrivato nel mercato di gennaio 2022 dal club olandese dell'AZ Alkmaar per 1,5 milioni di euro, Gudmundsson è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Genoa, dove finora ha segnato 24 gol in 98 presenze.