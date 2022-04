Piove sul bagnato in casa Genoa in vista del decisivo scontro-salvezza con il Cagliari di domani sera.



Alle assenze di lungo periodo dei vari Cambiaso, Rovella e Vanheudsen si aggiungono quelle dell'ultima ora di Mimmo Criscito, Nikola Maksimovic e Roberto Piccoli, tutti esclusi per guai fisici dall'elenco dei convocati diramato in tarda serata da mister Blessin. Fuori anche il terzo portiere Federico Marchetti.



L'unico sorriso per il tecnico tedesco arriva dal ritorno a disposizione di Stefano Sturaro, assente nelle ultime due gare contro Milan e Lazio.



Questi i 22 genoani precettati per la sfida con i sardi: Amiri, Badelj, Bani, Calafiori, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Hernani, Masiello, Melegoni, Ostigard, Portanova, Semper, Sirigu, Sturaro, Vasquez, Vodisek, Yeboah.