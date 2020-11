Sono 24 i giocatori convocati da Rolando Maran in vista del derby di Coppa Italia che domani pomeriggio opporrà il Genoa alla Sampdoria.



Nell'elenco non figurano diversi indisponibili, tra i quali Mimmo Criscito, ancora alle prese con un problema al ginocchio, Davide Biraschi, vittima domenica scorsa di una lussazione della spalla destra, e Mattia Perin, anch'egli uscito malconcio dalla sfida in casa dell'Udinese.

Rispetto alla gara della Dacia Arena, in compenso, si rivedono Marko Pjaca, Cristian Zapata e Lukas Zima.



Questo l'elenco completo dei convocati per l'impegno di Coppa con il rispettivo numero di maglia:​ 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Scamacca, 11 Behrami, 13 Bani, 16 Zajc, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 24 Melegoni, 27 Sturaro, 32 Paleari, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 65 Rovella, 70 Parigini, 88 Pellegrini, 99 Czyborra.