Sono ventitré i giocatori del Genoa che Alexander Blessin ha convocato in occasione della sfida di questa sera in casa del Palermo.



Nell'elenco non compaiono lo squalificato Albert Gudmundsson, l'acciaccato Stefan Ilsanker e l'epurato Abdoulaye Touré, questi ultimi due già fuori con il Parma sabato scorso. Si rivede invece Stefano Sturaro.



Questa la lista completa:

PORTIERI: Martinez, Semper, Agostino

DIFENSORI: Hefti, Sabelli, Bani, Dragusin, Vogliacco, Czyborra, Pajac

CENTROCAMPISTI: Badelj, Galdames, Frendrup, Jagiello, Portanova,Strootman, Sturaro

ATTACCANTI: Ekuban, Yalçin, Yeboah, Coda, Aramu, Puscas.