In Spagna ne sono certi: il Barcellona è alla ricerca di un nuovo centravanti per sostituire Luis Suarez a partire dalla prossima stagione.



E l'obiettivo numero uno della dirigenza catalana porta dritto dritto dalle parti di Pegli. Il nome dell'oggetto del desiderio dei blaugrana è ovviamente quello di Krzysztof Piatek. Ma il bomber polacco del Genoa sta facendo innamorare praticamente mezza Europa e arrivare a lui non sarà semplice, neanche per un colosso come il Barcellona.



Ecco che allora in Catalogna hanno pronto il piano B. Secondo il quotidiano iberico Sport l'alternativa all'attuale capocannoniere di Serie A sarebbe il suo corrispettivo in Ligue 1, l'ivoriano Nicholas Pepè del Lille.