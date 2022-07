Dopo aver sistemato attacco e centrocampo ora il Genoa vuole mettere un punto anche in difesa.



Nel mirino della società rossoblù, secondo quanto scrivono in Spagna, ci sarebbe addirittura un centrale di proprietà del Barcellona. Si tratterebbe del 23enne Oscar Mingueza.



La concorrenza sul difensore iberico è però molto alta, visto che almeno altri tre club europei sono sulle sue tracce. Così come alta è anche la richiesta dei blaugrana: 5 milioni di euro.