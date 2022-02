E' lunga e commovente la lettera cheha riservato al Genoa e ai suoi tifosi il giorno dopo l'addio a quella che per sei anni e mezzo è stata casa sua: "È difficile lasciare questi colori - ha scritto il neoacquisto del Parma su Instagram -. Arrivato a questa età è solo la passione che ti da' la spinta, la consapevolezza di essere parte di un progetto. Non si può fingere con se stessi, questo no, ma voi sarete, al Marassi, ancora un'altra volta, sentire il mio pubblico ancora un'ultima volta. Grazie per l'emozione che mi avete regalato. Genoa per sempre!".