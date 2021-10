125 mila euro: è la cifra che il Genoa dovrà pagare all'agente Fifa Jeroen Hoogewerf con parziale compenso per il trasferimento in rossoblù di Kevin Strootman.



A condannare il club rossoblù è stato quest'oggi il Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso depositato dal procuratore olandese, al quale come da accordi il Grifone avrebbe dovuto versare una somma di 250 mila euro come commissione professionale per aver agito da intermediario nel passaggio in prestito di Strootman dal Marsiglia al Genoa lo scorso gennaio. Somma che Hoogewerf aveva fin qui ricevuto soltanto parzialmente.



Lo scrive il Corriere dello Sport.